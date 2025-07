Op volle toeren-presentator Chiel Montagne (80) overleden aan COPD

Oud-presentator Chiel Montagne is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP gemeld. Montagne overleed aan de gevolgen van de longaandoening COPD.

Montagne werd bij het grote publiek bekend als presentator van het programma Op volle toeren, dat bijna twintig jaar bij de TROS te zien was. In het programma traden veel Nederlandse artiesten op in een studio met publiek. Dankzij Op volle toeren werd Montagne een boegbeeld van het Nederlandse lied.

Snor van het jaar

Hij kreeg ook bekendheid door zijn grote karakteristieke snor. In 1999 werd Montagne zelfs uitgeroepen tot 'Snor van het Jaar'. De presentator, wiens echte naam Bert van Rheenen luidde, begon zijn carrière bij zeezender Veronica. Daarnaast had Montagne in Baarn jarenlang een eigen muziekstudio, Dutch Music Center (DMC), waar veel artiesten hun platen opnamen. Ook had hij een managementbureau, Chiel Montagne Produkties.

In 2010 kreeg Montagne een koninklijke onderscheiding en werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitvaart wordt in besloten kring gehouden, meldt de familie.