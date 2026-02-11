Cees Nooteboom (92) overleden, koningspaar herdenkt hem 'met groot respect'

Schrijver Cees Nooteboom, winnaar van talloze prijzen, is overleden op 92-jarige leeftijd. Zijn uitgever De Bezige Bij heeft dat woensdag bevestigd. De uitgever meldt "namens zijn echtgenote Simone Sassen" dat de schrijver "vanmiddag heel rustig op zijn geliefde eiland Menorca is overleden".

Nooteboom werd geboren op 31 juli 1933 in Den Haag. Hij trok na zijn opleiding liftend door Europa. Deze ervaringen waren de basis voor zijn debuutroman Philip en de anderen, die in 1955 verscheen. Nooteboom schreef in zijn carrière vooral romans, poëzie, essays, reisverhalen en reportages. Als journalist maakte hij reizen voor onder meer Elsevier, Het Parool en de Volkskrant. Voor de Volkskrant was hij ook columnist.

Tijdens zijn loopbaan ontving Nooteboom talloze prijzen. In 1992 kreeg hij de Constantijn Huygensprijs voor zijn volledige oeuvre. In 2003 kreeg hij de Oostenrijkse Staatsprijs voor Europese Literatuur, en in 2004 werd hem de P.C. Hooftprijs toegekend. In het najaar van 2009 ontving hij de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren, die een keer per drie jaar door de Nederlandse Taalunie wordt toegekend.

'Groot respect'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima herdenken Nooteboom "met groot respect". Dat is te lezen in een statement dat ook namens prinses Beatrix is gepubliceerd. Het koningspaar noemt Nooteboom "een van onze meest prominente auteurs".

"Nederland verliest een literaire grootheid die over de hele wereld lezers wist te boeien met de kracht van zijn grensoverschrijdende verbeelding", staat onder een zwart-witfoto op Instagram. "Hij wist culturen te verbinden en mensen te raken met zijn fijnzinnige pen."