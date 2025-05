Bram Moszkowicz wil terugkeren als advocaat: 'Nog één keer proberen'

Bram Moszkowicz gaat "nog een keer" proberen terug te keren in de advocatuur. Dat heeft de 64-jarige voormalig advocaat donderdagavond bekendgemaakt in Vandaag Inside. Moszkowicz werd in 2013 geschrapt van het tableau, zoals dat heet. Dat gebeurde omdat hij onder meer grote contante bedragen had aangenomen en cliënten onvoldoende had bijgestaan.

Het is niet de eerste keer dat een eventuele terugkeer in de advocatuur ter sprake komt, zo is te zien in bovenstaande video uit 2023.

"Ik ga het nog één keer proberen", aldus Moszkowicz. De voormalig advocaat probeert sinds 2019 terug te keren in zijn oude vak.

Moszkowicz heeft na zijn laatste terugkeerpoging in 2020, die werd afgewezen, gezegd dat hij niet nog een poging voor terugkeer zou doen. Dat was vooral vanwege zijn kinderen. "Dan heb je de krantenkoppen weer, dat het niet gelukt is", zegt hij nu. "Maar ik had mijn zoon aan de lijn en die zei: wat je ook doet, ouwe, ik sta helemaal achter je. En dat zei mijn dochter ook. En toen heb ik besloten dat nog een keer te gaan doen."

ANP