Confrontatie Tim Hofman gaat mis: klap in gezicht en kapot getrapte camera

De nieuwste BOOS-aflevering met presentator Tim Hofman en voormalig staatssecretaris Cees van Leeuwen is totaal uit de hand gelopen. In de video is te zien hoe Van Leeuwen een camera kapot trapt en Hofman in zijn gezicht slaat. Van Leeuwen vond dat hij op een oneerlijke manier behandeld is en dit zou de oorzaak van de confrontatie zijn. Zo meldt Vandaag Inside.

Van Leeuwen was in 2005 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de Lijst Pim Fortuyn. Volgens BOOS zou hij in bezit zijn van negentig panden en veel fouten begaan bij het verhuren van deze woningen. Huurders zouden te maken hebben met ernstige gebreken, te hoge huurprijzen en intimidatie. Wanneer Hofman Van Leeuwen confronteert, gaat het mis.

Zie hier hoe Tim Hofman klappen krijgt van de oud-staatssecretaris:

Kapot getrapte camera

Van Leeuwen zegt onder valse voorwendselen naar de plek van de confrontatie te zijn gelokt en dit zou de reden zijn dat het misgaat. "Net na onze camera in stukken getrapt te hebben, besluit Cees nogmaals gewelddadig te worden," zegt Hofman. Vervolgens is te zien hoe de oud-staatssecretaris de presentator een klap in het gezicht geeft.

Twee weken geleden vertelde Van Leeuwen al aan De Telegraaf dat hij graag zijn kant van het verhaal uit wilde leggen, maar zichzelf niet onder controle kon houden. “Ik werd kwaad dat Hofman me erin luisde met die valse smoes. Toen heb ik die camera een duw gegeven terwijl hij met me meeliep en vragen stelde”, vertelt Van Leeuwen aan het dagblad.