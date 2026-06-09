Bondgenoten-deelnemers verlaten uitzonderlijk de loods voor unieke GLORY-experience

Een bijzondere verrassing voor de deelnemers van De Bondgenoten. Maandagavond kregen zij in de loods bezoek van kickbokslegende Remy Bonjasky en GLORY-zwaargewichtkampioen Mory Kromah voor een exclusieve kickbokstraining. Maar daar bleef het niet bij: er stond ook een bijzondere prijs op het spel...

De deelnemers van De Bondgenoten kregen een flinke uitdaging voorgeschoteld. Niemand minder dan GLORY-legende Remy Bonjasky en regerend zwaargewichtkampioen Mory Kromah, die op zaterdag 13 juni zijn wereldtitel verdedigt tijdens GLORY Collision 9, kwamen langs voor een intensieve kickbokstraining.

Hoofdprijs

Die training viel de deelnemers behoorlijk zwaar, maar de motivatie was direct terug toen de hoofdprijs bekend werd. De vier sterkste deelnemers winnen namelijk iets wat binnen De Bondgenoten uiterst zeldzaam is: een avond buiten de loods én een exclusieve VIP-experience bij GLORY Collision 9 in Rotterdam Ahoy.

Om te bepalen wie er met deze bijzondere prijs vandoor ging, namen de deelnemers het tegen elkaar op in een speciale power challenge. Met behulp van een stootkrachtmeter werd gemeten wie de hardste stoot in de loods had. De vier deelnemers met de hoogste score mogen zaterdagavond uitzonderlijk de loods verlaten om het kickboksspektakel van dichtbij mee te maken.

Benieuwd welke deelnemers deze unieke challenge hebben gewonnen? Je kan de aflevering terugzien op KIJK.

Zelf GLORY Collision 9 kijken?

Kun je er zaterdagavond niet bij zijn in Ahoy? Dan hoef je niets te missen. GLORY Collision 9 is live te volgen via KIJK, inclusief alle hoofdgevechten en de Superfight Series.

De livestream wordt voorzien van live commentaar door Mark Schaaf, Remy Bonjasky en Melvin Manhoef, die kijkers meenemen door alle actie in én rondom de ring.

Op het programma staat onder andere het zwaargewichttitelgevecht tussen Mory Kromah en Milos Cvjeticanin. Een duel waar kickboksfans al maanden naar uitkijken.

Niets missen van dit event? Haal nu je livestreamtickets via KIJK.nl/glory.