Belgisch theater stroomt leeg tijdens show van Nederlandse cabaretier

Een voorstelling van de Nederlandse cabaretier Gover Meit heeft donderdagavond voor verbazing gezorgd in het Belgische Sint-Niklaas. Van de 165 bezoekers die naar zijn nieuwe show Larie kwamen kijken, verliet ongeveer de helft voortijdig de zaal. Het AD schrijft dat het opvallend was dat niemand de cabaretier zelf te zien kreeg.

Gover Meit, ook wel bekend als Stefano Keizers, speelde zijn nieuwe voorstelling in een uitverkochte zaal. Maar na twee uur was nog maar ongeveer de helft van het publiek over. Bezoekers noemen de show onder meer "een dieptepunt" en "allesbehalve comedy".

Gover nam eerder afscheid van zijn alter ego Stefano Keizers

Niet te zien

De voorstelling werd volledig in het donker gespeeld. Meit bewoog zich onzichtbaar over het podium, terwijl alleen zijn stem te horen was. Hij kwam geen enkele keren tevoorschijn. Toen de lichten na afloop weer aangingen, bleef het publiek achter met een leeg podium en veel vragen. Volgens het AD vroeg de cabaretier het publiek zelfs om niet voor hem te applaudisseren, maar eventueel voor zichzelf.

Uitverkochte shows

Gover Meit kreeg in België meer bekendheid door zijn deelname aan het Vlaamse tv-programma De Slimste Mens ter Wereld. Sindsdien zijn zijn optredens in Vlaanderen snel uitverkocht. Ook de komende tournee door Vlaanderen zit al grotendeels vol.