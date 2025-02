Vader Wesley Sneijder overleden: 'Gevochten als een leeuw'

Barry Sneijder, de vader van oud-voetballers Wesley (40) en Rodney (33), is overleden. Dat meldden beide zoons zaterdagavond op Instagram. Eerder werd al bekend dat hij uitgezaaide longkanker had en ongeneeslijk ziek was. Bij een foto met zijn vader schrijft Rodney dat "je hebt gevochten als een leeuw, maar helaas was dit een oneerlijke strijd".

"Bedankt voor alles, geef mama een dikke kus daarboven. Rust zacht en tot ooit ouwe", sluit hij het bericht af.

Ook Wesley refereert aan het overlijden van zijn moeder, die hen in 2023 ontviel. Bij een foto met zijn vader en broers Rodney en Jeffrey schrijft de voormalig Oranje-international: "Bedankt voor alles papa. Rust zacht en doe mama de groeten. Geef haar een dikke kus".

De familie Sneijder bracht eind vorig jaar een bijzonder eerbetoon aan Barry, zo is te zien in de video bovenaan.

ANP