AVROTROS stopt samenwerking met Fenna Ramos om vermeend wangedrag

AVROTROS neemt afscheid van jeugdpresentatrice Fenna Ramos. Deze breuk is het gevolg van een reeks beschuldigingen van van wangedrag tijdens de theatertour van haar kinderprogramma Zin in Zappelin. Na gesprekken tussen beide partijen is besloten om de samenwerking "eind 2025" te beëindigen, bevestigt de omroep na berichtgeving hierover van het AD.

In een artikel van de krant staat dat de 33-jarige Ramos door theaterproducent BazarMedia Productions wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Ze zou "divagedrag" hebben vertoond, hebben geschreeuwd en mensen hebben gekleineerd.

AVROTROS noemt het "erg dat dit speelt rondom onze kinderprogrammering" en heeft de vermeende beschuldigingen serieus genomen.

Ramos herkent zich niet in de beschuldigingen, laat haar advocaat Royce de Vries weten. Hij zegt dat de beschuldigingen niet de reden zijn voor haar vertrek bij AVROTROS. "Deze beslissing was al door cliënte genomen om nieuwe stappen te zetten in haar carrière."

ANP