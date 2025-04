André Hazes en Monique Westenberg opnieuw uit elkaar: 'Eerlijk zijn naar jezelf'

Monique Westenberg heeft woensdag via Instagram laten weten dat zij en André Hazes weer uit elkaar zijn. Het stel stond jarenlang bekend om hun knipperlichtrelatie, maar leek de laatste tijd weer dichter bij elkaar. Nu komt er toch opnieuw een breuk, deze keer aangekondigd met een emotioneel bericht waarin hun zoon centraal staat.

Begin deze maand glunderden André en Monique nog van trots na de prestatie van hun kleine Dré (zie video).

"Op dit moment zijn wij met elkaar aan het genieten van onze vakantie," begint Monique haar verklaring. Maar dan volgt de boodschap: "Wij staan al even op een andere plek in elkaars leven, met onze zoon voorop." De twee zouden, zoals ze het zelf zeggen, door meerdere fases zijn gegaan en "alles een plekje hebben kunnen geven", maar uiteindelijk is besloten de wegen toch te scheiden.

Definitief einde

De liefde nog niet helemaal lijkt verdwenen, zo zegt ze: "We houden nog steeds veel van elkaar en hebben respect voor elkaar." Het besluit om elkaar los te laten lijkt echter wel definitief. "Loslaten is groeien en eerlijk zijn naar jezelf en elkaar," schrijft Monique.

Beeld: Instagram / Monique Westenberg

De boodschap wordt afgesloten met een oproep aan het publiek: denk bij reacties aan hun zoon. "Hij is inmiddels op een leeftijd dat hij alles via (social) media mee krijgt." De zoon van André en Monique, ook André genoemd, werd in 2016 geboren. Dat was allesbehalve vanzelfsprekend. Monique raakte na een intensief traject zwanger via ICSI, een vorm van ivf waarbij een zaadcel direct in een eicel wordt geïnjecteerd. Voor het stel was dat destijds een lang gekoesterde wens die het samenzijn van het stel moest bezegelen.