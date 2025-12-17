Nederlands ballet verliest grootheid: Hans van Manen (93) overleden

Choreograaf Hans van Manen is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat laat het Nationale Opera & Ballet weten aan het ANP. Van Manen stierf woensdagavond in zijn huis in Amsterdam een natuurlijke dood. De details over de uitvaart worden op een later moment bekendgemaakt.

Van Manen was ruim zestig jaar lang Nederlands bekendste choreograaf en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Gedurende zijn carrière creëerde hij meer dan 150 werken.

De in 1932 geboren Van Manen nam zijn eerste balletlessen eind jaren veertig. In 1955 maakte hij zijn debuut als choreograaf met Olé, Olé, la Margarita. Voor zijn derde werk, Feestgericht, ontving hij de Staatsprijs voor Choreografie. In 1992 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Meerdere prijzen

Voor zijn grote bijdrage aan de kunstwereld kreeg Van Manen tientallen prijzen, waaronder de Erasmusprijs, de Prix Benois de la Danse Life Achievement Award, de Grand Prix à la Carrière en de VSCD Oeuvreprijs.

Sinds 2005 was Van Manen als vaste choreograaf verbonden aan Het Nationale Ballet en in 2025 werd hij aangeduid als senior choreograaf. Het beheer van zijn volledige oeuvre is na de oprichting van de Hans van Manen Foundation in 2021 ondergebracht bij Het Nationale Ballet.