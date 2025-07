Dries Roelvink wereldwijd viraal door Coldplay-affaire van Amerikaanse CEO

Zanger Dries Roelvink is deze week onverwachts wereldwijd viraal gegaan, en dat dankzij een Amerikaans schandaal en een glas wijn. Een video waarin Roelvink een wijntje proeft is inmiddels ruim miljoenen keren bekeken op X (voorheen Twitter), nadat een gebruiker de beelden gebruikte als meme bij een pikant voorval rondom een Amerikaanse topman.

X-gebruiker jaybronious plaatste de video van Roelvink met de tekst: "De scheidingsadvocaat die zojuist is aangesteld door de Astronomer CEO's vrouw".

Affaire

De grap verwijst naar Andy Byron, CEO van het Amerikaanse techbedrijf Astronomer, die tijdens een Coldplay-concert werd betrapt met een vrouw in zijn armen die niet zijn echtgenote bleek te zijn. Toen hij zichzelf op het grote scherm zag, dook hij snel weg, maar te laat. De vrouw in zijn armen was Kristin Cabot, HR-directeur van zijn eigen bedrijf. Zijn vrouw en kinderen waren niet aanwezig bij het concert.

Het fragment ging wereldwijd rond als "de man die live werd betrapt met zijn minnares", en het internet smulde ervan. Net zoals Dries Roelvink smult van zijn wijntje in onderstaande video.