Actrice Ingeborg Elzevier (89) overleden

Actrice Ingeborg Elzevier is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft theaterproducent Stuurmanskunst donderdag bekendgemaakt. De Amsterdamse zat zestig jaar in het vak en is bekend van rollen op tv, in film en theater. Elzevier overleed in haar woonplaats Amsterdam na een kort ziekbed.

Na haar afstuderen aan de Amsterdamse Toneelschool in 1958 maakte Elzevier haar debuut in het theater in het stuk Orpheus daalt af bij Toneelgroep Theater in Arnhem. Later speelde ze ook bij de Haagse Comedie, Toneelgroep Centrum en Toneelgroep Amsterdam. "Ingeborg excelleerde in klassieke stukken en komedie. Haar feilloze timing, helderheid en menselijkheid maakten haar tot een geliefde collega en publieksfavoriet", stelt Stuurmanskunst in een verklaring.

Elzevier werd op tv bekend van rollen in De Stille Kracht (1974), In voor- en tegenspoed (1991) en Kinderen geen bezwaar (vanaf 2005). Ook speelde ze in films als Madelief (1998), Grimm (2003) en Rocco & Sjuul (2023). Ze won diverse theaterprijzen.

ANP