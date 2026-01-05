Volg Hart van Nederland
Actrice en zangeres van carnavalshit 'Karel' Elsje de Wijn (82) overleden

BN'ers

Vandaag, 17:53

Actrice Elsje de Wijn, onder meer bekend van het carnavalsnummer Karel, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar dochter, VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing, maandag bekend aan het ANP. De Wijn overleed in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen thuis in Amsterdam-Noord.

Karel werd geschreven door Annie M.G. Schmidt en komt uit de theatervoorstelling Met man en muis. Het nummer is een parodie op een carnavalshit, maar werd juist populair onder carnavalgangers. In 1970 stond het veertien weken in de Top 40.

De Wijn speelde bij onder meer de theatergezelschappen Baal, Centrum, theatergroep Dorst en het Nationale Toneel. Ook speelde ze onder andere in de films Frank en Eva (1973), Voor een verloren soldaat (1992) en speelde ze rollen in de series Stijl achterover, Verkeerd verbonden en Baantjer. Eind november trad De Wijn nog op als verteller voor de voorstelling Elsje en de Bluesmannen.

Zaterdag vierde De Wijn haar 82e verjaardag in het bijzijn van haar familie, aldus Sylbing. De Wijn leed aan de ziekte van Alzheimer en koos voor euthanasie.

Door ANP

