Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Actrice Coby Timp (95) overleden, bekend uit Het Zonnetje in Huis

Actrice Coby Timp (95) overleden, bekend uit Het Zonnetje in Huis

BN'ers

Vandaag, 18:57

Link gekopieerd

Actrice Coby Timp, bekend als mevrouw De Vries uit de populaire komedieserie Het Zonnetje in Huis, is overleden. Ze werd 95 jaar. De familie laat aan RTL Boulevard weten dat ze 2 oktober in besloten kring is begraven.

Timp overleed op 23 september. Volgens de familie ging haar gezondheid een kleine week daarvoor plotseling sterk achteruit.

Bekende rollen op tv en in films

Het grote publiek kende Timp vooral van haar rol naast Johnny Kraaijkamp sr. en Martine Bijl in Het Zonnetje in Huis. Maar ook in andere series liet ze zich zien, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Zeg 'ns Aaa. Daarnaast speelde ze de moeder van Nel Kooiman (Joke Bruijs) in de speelfilm Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Zelfs op hoge leeftijd bleef Timp acteren. Zo speelde ze Grietje in Het geheime dagboek van Hendrik Groen en nam ze de rol van oma op zich in de kerstfilm Oma's Kerst.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.