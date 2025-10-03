Actrice Coby Timp (95) overleden, bekend uit Het Zonnetje in Huis

Actrice Coby Timp, bekend als mevrouw De Vries uit de populaire komedieserie Het Zonnetje in Huis, is overleden. Ze werd 95 jaar. De familie laat aan RTL Boulevard weten dat ze 2 oktober in besloten kring is begraven.

Timp overleed op 23 september. Volgens de familie ging haar gezondheid een kleine week daarvoor plotseling sterk achteruit.

Bekende rollen op tv en in films

Het grote publiek kende Timp vooral van haar rol naast Johnny Kraaijkamp sr. en Martine Bijl in Het Zonnetje in Huis. Maar ook in andere series liet ze zich zien, zoals Goede Tijden, Slechte Tijden en Zeg 'ns Aaa. Daarnaast speelde ze de moeder van Nel Kooiman (Joke Bruijs) in de speelfilm Toen Was Geluk Heel Gewoon.

Zelfs op hoge leeftijd bleef Timp acteren. Zo speelde ze Grietje in Het geheime dagboek van Hendrik Groen en nam ze de rol van oma op zich in de kerstfilm Oma's Kerst.