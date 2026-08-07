Acteur Peter Faber op 82-jarige leeftijd overleden

Acteur Peter Faber is overleden. Hij stierf donderdag op 82-jarige leeftijd "vredig in het bijzijn van zijn meest dierbaren", heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. In zijn lange carrière speelde Faber in talloze films, series en theaterstukken. Twee keer won hij de toonaangevende toneelprijs Louis d'Or.

Peter Faber vierde een aantal jaren geleden zijn 80ste verjaardag, zo is te zien in bovenstaande video.

Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar, naar het gelijknamige boek van Multatuli. Daarna volgden al snel de internationale oorlogsfilm A Bridge Too Far en films als Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes! Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte.

Faber was begin jaren 70 medeoprichter van het theatercollectief Het Werkteater. Het was de plek waar hij zijn tweede vrouw, actrice Shireen Strooker, leerde kennen. Met haar kreeg hij twee van zijn vijf kinderen. In totaal trouwde Faber vijf keer.

De acteur was tot hoge leeftijd actief. Zijn laatste filmrol speelde hij in 2023, toen hij samen met zijn zoon Jesse te zien was in Sweet Dreams, wat een jaar later de Nederlandse Oscarinzending was. Ook was Faber vorig jaar nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. Enkele jaren eerder deed hij samen met Gerard Cox, Barrie Stevens en Willibrord Frequin twee seizoenen mee aan het toenmalige RTL-programma Beter Laat Dan Nooit, waarin ze een maand op reis gingen met reisleiders Olcay Gulsen en Katja Schuurman.

Opgenomen in ziekenhuis

Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwd was geworden. Het bleek te gaan om hartproblemen die niet meer verholpen konden worden.

Maandag 17 augustus is er in Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord een openbaar afscheid voor Faber. Mensen kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur een laatste groet aan hem brengen.