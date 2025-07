Acteur Hüseyin Cahit Ölmez (62) overleden

Acteur Hüseyin Cahit Ölmez is op 62-jarige leeftijd overleden. Dat melden Belgische media vrijdag. De Nederlander van Turkse afkomst was in België bekend van de politieserie Flikken en speelde in Nederland in onder meer Medisch Centrum West (MCW).

"We zijn allemaal geschrokken", zegt Mark Tijsmans tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN). "62 is nog zo jong. Hij is veel te vroeg overleden." Tijsmans speelde in Flikken de rol van Wilfried Pasmans. Ook collega Andrea Croonenberghs, die de rol van Britt Michiels speelde, kon het overlijden van Ölmez niet geloven. "Hij was een warme, beminnelijke, lieve en mooie man. Wat erg voor wie hij achterlaat."

Volgens de Belgische omroep VRT was Ölmez gevraagd mee te spelen in het tweede seizoen van de reboot van Medisch Centrum West, die in november vorig jaar van start ging. Vanwege gezondheidsproblemen moest de acteur het aanbod afslaan. Ölmez stierf maandag aan de gevolgen van kanker en is donderdag in Mersin, in Turkije, begraven.

ANP