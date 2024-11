20 jaar na moord op Theo van Gogh: zo wordt stilgestaan bij zijn dood

Twintig jaar geleden, op 2 november 2004, werd filmmaker en opiniemaker Theo van Gogh om het leven gebracht in Amsterdam-Oost. Dit weekend zijn er diverse herdenkingen om stil te staan bij zijn leven en nalatenschap. Van Gogh werd bekend om zijn uitgesproken mening en werk waarin hij maatschappelijke thema’s aansneed. Zijn dood zorgde destijds voor veel beroering en een discussie over vrijheid van meningsuiting.

In Amsterdam wordt zaterdag op meerdere locaties stilgestaan bij de betekenis van Van Gogh. Bij de plek waar hij werd vermoord, in het Oosterpark en in debatcentrum De Balie komen mensen samen. De Balie organiseert een speciale bijeenkomst die in het teken staat van het belang van vrije meningsuiting en de strijd tegen geweld en extremisme. Tijdens deze bijeenkomst spreken onder meer actrice Katja Schuurman, Olga Zuiderhoek, producent Gijs van de Westelaken en Van Goghs zus Jantine over zijn invloed. Ook werd vrijdagavond in De Balie al zijn nalatenschap besproken, onder meer door burgemeester Ahmed Marcouch, wethouder Marjolein Moorman en senator Annabel Nanninga.

Televisie

Ook op televisie is aandacht voor de dood van de filmmaker. De NPO zendt meerdere films en series van Van Gogh uit. Zaterdag is onder meer zijn film Interview te zien, met Katja Schuurman als soapster die wordt geïnterviewd door een elitaire journalist, vertolkt door Pierre Bokma.

B. vermoordde Van Gogh door op hem te schieten en zijn keel door te snijden. Daarna stak B. met een mes een dreigbrief gericht aan toenmalig Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali in het lichaam van de regisseur. B. zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op Van Gogh.

Hart van Nederland/ANP