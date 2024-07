Speelfilm van hitserie S1NGLE in de maak

Streamingdienst Amazon Prime werkt aan een speelfilmversie van de hitserie S1NGLE, die vijftien jaar geleden op Net5 te zien was. Producent Willem Zijlstra van producent Blooming Media heeft een bericht hierover, dat naar buiten kwam via de AD Media Podcast, bevestigd.

De gesprekken over het project zijn in een "vergevorderd stadium", aldus Zijlstra. Hoofdrolspeelsters Katja Schuurman, Bracha van Doesburgh en Eva van der Gucht hebben al toegezegd terug te keren als de vriendinnen Stella, Fatima en Nienke.

Strip

De serie S1NGLE was gebaseerd op de gelijknamige, langlopende stripserie van tekenaars Hanco Kolk en Peter de Wit over de relatieperikelen van drie vrouwelijke dertigers. In totaal zond Net5 tussen 2008 en 2010 drie seizoenen van de komediereeks uit. S1NGLE deed het ook goed in het buitenland en werd onder meer aan Duitsland en Hongarije verkocht.

Als het project doorgaat, moet S1NGLE: De Film eind 2025 in première gaan. Het wordt een Nederlandse 'original' voor Amazon Prime, al is het goed mogelijk dat de kerstkomedie ook in de bioscopen wordt uitgebracht. Hierover vinden nog gesprekken plaats, aldus Zijlstra. Het is nog niet bekend wie de film gaat regisseren. De serie werd grotendeels geregisseerd door de van seksuele intimidatie beschuldigde Job Gosschalk. Gosschalk is niet bij de ontwikkeling van de film betrokken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP