Ophef: talkshow Eva Jinek kost de NPO miljoenen extra

De nieuwe talkshow van Eva Jinek kost de NPO miljoenen extra. Alleen al het feit dat haar dagelijkse programma straks vanuit Amsterdam wordt uitgezonden drijft de prijs met bijna 2 miljoen euro per seizoen op. Hilversum reageert verbijsterd, schrijft het AD.

Eva Jinek was de afgelopen jaren te zien bij RTL, maar keert per 2 september terug naar de publieke omroep. Vanaf die datum maakt ze voor AVROTROS een bijna dagelijks programma (van maandag tot en met donderdag) in de vooravond van NPO 1. Zij dicht het gat dat ontstond door het stoppen van de talkshow Op1.

Groen licht

Het lag daarom in de lijn der verwachting dat Jinek in studio 3 op het Hilversumse Mediapark zou belanden. Daar wordt namelijk al het huidige Sophie & Jeroen (na de zomer onder een andere titel te zien in de late avond) van BNNVARA gemaakt. Die titel deelde de afgelopen jaren in het kader van een stevige kostenbesparing zowel de ruimte als de technische opnameploeg met de talkshow Op1.

Toch gaf de overkoepelende NPO groen licht voor de wens van AVROTROS om Jinek onder te brengen in het Amsterdamse De Hallen. De talkshow is zelfs al voor vier jaar ingetekend, een uitzonderlijke situatie binnen de publieke omroep.

ANP