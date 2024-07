DI-RECT viert jubileum in De Kuip: 'Ons grootste concert tot nu toe!'

DI-RECT treedt volgend jaar op 14 juni op in stadion De Kuip in Rotterdam. Het is het grootste concert uit de carrière van de Haagse band tot nu toe. De kaartverkoop begint zaterdagochtend.

"Als kleine jongens hebben we stiekem wel eens gedroomd om ooit in een stadion te spelen. Dat dit nu echt gaat gebeuren, op een plek waar geschiedenis is geschreven met stadionshows van The Rolling Stones, U2 en Prince, is letterlijk een droom die uitkomt", zegt DI-RECT in een persbericht. "Het gaat in alle opzichten onze grootste show ooit worden en we kijken er bijzonder naar uit dit avontuur met onze fans te gaan beleven."

Op sociale media reageert een fan van de band erg enthousiast op het nieuws:

Tijdelijke winkel in de Koopgoot

Het is voor het eerst in vijf jaar dat er weer een concert is in het Rotterdamse stadion. "Wij kijken er enorm naar uit! Ook omdat het concert waarschijnlijk de laatste is in een traditie, dat maakt het extra bijzonder. We willen stoppen met deze traditie vanwege nieuwbouw rondom het stadion", zegt directeur Lilian de Leeuw.

De band, die volgend jaar 25 jaar bestaat, opent ter gelegenheid van de show op donderdag een tijdelijke winkel in de Rotterdamse koopgoot. Fans kunnen daar tot en met zondag terecht voor speciale tickets en andere items.

