Verdriet in Alblasserdam nu buurt verandert in 'spookstraat'

De Ruigenhil in Alblasserdam verandert volgens bewoners in een spookstraat: meer dan de helft van de woningen staat leeg en is dichtgespijkerd. Dit gebeurde nadat de gemeente huizen opkocht voor plannen, maar die plannen liggen voorlopig stil. Bewoners zeggen dat ze al jarenlang in onzekerheid leven terwijl hun buurt verloedert.

De gemeente kocht de afgelopen jaren veel woningen op vanwege plannen die nog niet concreet zijn. Ondertussen raken de leegstaande huizen steeds verder in verval. Bewoners klagen over schimmel, vocht, ongedierte en overwoekerde tuinen. Huurder Bea Biemond zegt ook last te hebben van vocht, schimmel en kou in haar huis.

Impact

Verhuizen is volgens Biemond bijna onmogelijk door de woningnood. "Er is niks anders", zegt ze, maar de situatie heeft wel veel impact.

De gemeente Alblasserdam laat schriftelijk weten dat bewoners niet weg hoeven en dat er wel contact is met de buurt. Ook zegt de gemeente marktconforme bedragen te bieden voor woningen die worden verkocht.

