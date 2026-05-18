Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdriet in Alblasserdam nu buurt verandert in 'spookstraat'

Wonen

Gisteren, 20:26

Link gekopieerd

De Ruigenhil in Alblasserdam verandert volgens bewoners in een spookstraat: meer dan de helft van de woningen staat leeg en is dichtgespijkerd. Dit gebeurde nadat de gemeente huizen opkocht voor plannen, maar die plannen liggen voorlopig stil. Bewoners zeggen dat ze al jarenlang in onzekerheid leven terwijl hun buurt verloedert.

De gemeente kocht de afgelopen jaren veel woningen op vanwege plannen die nog niet concreet zijn. Ondertussen raken de leegstaande huizen steeds verder in verval. Bewoners klagen over schimmel, vocht, ongedierte en overwoekerde tuinen. Huurder Bea Biemond zegt ook last te hebben van vocht, schimmel en kou in haar huis.

Impact

Verhuizen is volgens Biemond bijna onmogelijk door de woningnood. "Er is niks anders", zegt ze, maar de situatie heeft wel veel impact.

De gemeente Alblasserdam laat schriftelijk weten dat bewoners niet weg hoeven en dat er wel contact is met de buurt. Ook zegt de gemeente marktconforme bedragen te bieden voor woningen die worden verkocht.

Wat de bewoners daarvan vinden, zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.