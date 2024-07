Zo voorkom je stank en ongedierte in je gft-bak

Het zal de meeste mensen bekend voorkomen: een stinkende gft-bak vol vliegen of maden. Vooral in de zomer komt dit probleem veel voor, aldus Milieu Centraal. Hart van Nederland zet voor je op een rij wat je tegen dit probleem kunt doen.

Om te beginnen is het handig om te weten dat door fijn tuinafval, zoals bladeren, je gft-bak schoner en droger blijft. Hoe vochtiger je afval is, hoe meer de bak gaat stinken. In grotere steden is dit probleem groter, omdat de tuinen kleiner zijn en er minder stankhindervrije plekken zijn.

Omwikkel in krantenpapier

Wat betreft etensresten, vis en vlees is het handig om het afval in krantenpapier te wikkelen voor je het weggooit. Vliegjes en dieren komen namelijk af op etensresten, vis en vlees om hun eitjes in te leggen. Houd je bak zo koel mogelijk door hem zoveel mogelijk uit de zon te zetten en laat hem elke ronde mee legen, ook als de bak niet helemaal vol is. Schillen en groente- en fruitresten kun je wel gewoon zo in de gft-bak gooien.

Een overzichtje met nog meer handige tips vind je hieronder: Vul je gft-bak op in laagjes. Gebruik laagjes balderen, gras of ander tuinafval, dit houdt het gft-afval droger. Leg oud krantenpapier of een laagje stro onderin je container, dit voorkomt het aankoeken van resten voorkomt het vastvriezen in de winter.

Gebruik papieren gft-inzamelzakken of afbreekbaar plastic, zonder dat je er een knoop in legt.

Extra broei en stank wil je niet. Gooi dus geen vochtig afval in je gft-container. Af en toe een handje zaagsel kan geurtjes en vochtigheid verminderen.

Laat vochtige etensresten eerst ergens uitlekken en laat gemaaid gras drogen voordat je het weggooit. Dit voorkomt ook vastvriezen in de winter.

Laat wanneer je langdurig van huis bent, door vakantie bijvoorbeeld, je gft-container leeg achter.

Een anti-stank deksel is ook een goede oplossing. Dit is een vervangend deksel waar een filter van kokosmateriaal in zit. Die zorgt voor luchttoevoer in je container.

Deksel open of dicht?

Moet je het deksel van de bak nou open laten of juist dicht doen? Dat hangt er van af waar je het meest last van hebt. Als je vooral last hebt van stankoverlast, is het openlaten van de bak aan te raden. Bij overlast van ongedierte moet je de deksel juist goed dichthouden.