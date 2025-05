ZIEN: Zo gaat de torenspits op de Tilburgse Sacramentskerk

Een bijzonder gezicht zaterdag in Tilburg: de nieuwe torenspits van de Sacramentskerk werd daar op z’n plek gehesen. De vijftien meter hoge spits stond al weken op straat te pronken, maar maakte zaterdag eindelijk de weg naar de top van de toren.

Bekijk de beelden van dit technische hoogstandje in onze video hierboven.

Met een hijskraan van maar liefst 500 ton en een mast van 62 meter wordt de 18.000 kilo zware staalconstructie met uiterste precisie omhoog getild. De spits is deels van glas en prefab gebouwd, een aanpak die volgens de aannemer uniek is in Nederland.

Voor de veiligheid waren vijftien woningen in de straat tijdelijk ontruimd en was de omgeving grondig doorgemeten. Met het plaatsen van het topstuk heeft de kerktoren een hoogte van 50 meter bereikt.