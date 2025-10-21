Terug

'Mystery makelaar' zet Kamperland op stelten

'Mystery makelaar' zet Kamperland op stelten

Wonen

Vandaag, 18:50

"Blijkbaar hebben we een nieuwe collega in Kamperland!", grapt een makelaar online. Iemand verplaatst steeds de verkoopborden in het Zeeuwse dorp en zet ze dan in de tuin neer van huizen die helemaal niet te koop zijn. "Ze zwerven al wekenlang rond", vertelt makelaar Lisa den Hollander aan Hart van Nederland.

"Maandag kregen we eindelijk een tip en vanmorgen hebben we het bord kunnen ophalen." De meeste bewoners waarin ineens bord bij staat kunnen erom lachen zegt, al schrikken sommigen wel als ze 's ochtends uit het raam kijken en denken: 'huh, ga ik mijn huis verkopen?'.

Diep verankerd

De makelaar heeft geen idee wie er achter de actie zit. Het is opvallend dat de borden verplaatst worden, want ze zijn vrij zwaar en zijn diep in de grond verankerd. "Het is knap dat iemand hem telkens wist mee te nemen."

Door Jamie van Velzen

