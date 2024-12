Huiseigenaren betalen volgend jaar flink meer aan gemeentelijke belastingen

Huiseigenaren moeten in 2025 rekening houden met een stijging van bijna vijf procent in gemeentelijke belastingen en heffingen. Dat komt neer op een gemiddelde verhoging van 45 euro, zo blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 113 gemeenten waarvan de woonlasten al bekend zijn.

Hoewel een stijging van 4,8 procent gemiddeld lijkt mee te vallen, zijn er uitschieters die flink in de portemonnee hakken. Zo stijgen de lasten in Reusel-De Mierden, Barendrecht, Overbetuwe, Hillegom, Rijssen-Holten en Druten met 10 tot wel 17 procent. Voor huiseigenaren betekent dat een extra kostenpost van 70 tot 180 euro, aldus de cijfers waar De Telegraaf als eerste over berichtte.

Grote verschillen tussen gemeenten

De grootste stijging in de steekproef is net als dit jaar in het Gelderse Renkum. Hier gaat de onroerendezaakbelasting (ozb), de grootste component van de gemeentelijke woonlasten, volgend jaar met 39 procent omhoog. In twee jaar tijd betekent dit een totale stijging van 277 euro voor een gemiddelde huiseigenaar. Ook in Albrandswaard, Schiermonnikoog en Ridderkerk stijgen de lasten flink, met minimaal 15 procent.

Toch zijn er gemeenten waar de ozb juist daalt. In twaalf gemeenten worden huiseigenaren volgend jaar iets minder belast. Dongen noteert de grootste afname: daar betaalt een gemiddeld huishouden 4,8 procent minder ozb, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 20 euro per jaar.

Vereniging Eigen Huis waarschuwt dat de woonlasten in de toekomst mogelijk verder zullen stijgen. Veel gemeenten hebben tekorten op hun begroting en die zullen waarschijnlijk worden opgevangen door hogere belastingen. "Ondanks de voorspelde financiële tekorten in 2026 anticiperen gemeenten daar nog niet op met een ozb-verhoging," zegt de vereniging.

Hart van Nederland/ANP