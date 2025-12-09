Volg Hart van Nederland
Gasloze woningen in de lift: warmtepompen en stadsverwarming winnen terrein

Gasloze woningen in de lift: warmtepompen en stadsverwarming winnen terrein

Wonen

Vandaag, 10:35

Het aantal aardgasvrije woningen neemt toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Blokverwarming en cv-ketels worden steeds vaker vervangen door stadsverwarming en warmtepompen. In 2024 was 11,2 procent van de woningen aardgasvrij. Twee jaar eerder was dat nog 8,7 procent.

Vooral woningen met een bouwjaar vanaf 2015 zijn aardgasvrij of bijna aardgasvrij. Woningen met hybride warmtepompen gebruiken veel minder aardgas dan woningen met blokverwarming of een cv-ketel. Zulke bijna-aardgasvrije woningen komen in Nederland ook steeds vaker voor: in 2024 was dat 3,7 procent van het totaalaantal woningen en in 2022 nog 1,5 procent.

De verdeling van (bijna) aardgasvrije woningen is onder meer afhankelijk van het woningtype. Van de appartementen is 12 procent aangesloten op stadsverwarming, vergeleken met 1 procent van vrijstaande woningen. Voor stadsverwarming zijn woningen afhankelijk van een warmtenet. Die zijn vooral in en rond steden aangelegd.

Door ANP

