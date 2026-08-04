Twee maanden na windhoos wachten Frits en Anne nog altijd op schadevergoeding

Precies 2 maanden nadat een windhoos grote schade aanrichtte in Glanerbrug, leven Frits en Anne Noordman nog altijd in een beschadigd huis. Hun schade is al getaxeerd en loopt volgens het echtpaar in de tienduizenden euro's, maar een uitbetaling van de verzekeraar is er nog niet. Daardoor kan de aannemer niet beginnen met het herstel.

Door het weggewaaide dak van de serre lekt het op meerdere plekken. Bij iedere regenbui moeten Frits en Anne emmers en bakken neerzetten om het water op te vangen. Nu het even droog is, scheelt dat, maar de problemen zijn daarmee niet voorbij. Ook hun achtertuin is nog altijd onveilig door de beschadigde schutting en de ravage die de windhoos achterliet.

Wachten op duidelijkheid

Hoewel het stel verzekerd is, hebben ze naar eigen zeggen nog geen cent aan schadevergoeding ontvangen. Zolang de verzekeraar niet uitkeert, kan de schade niet worden hersteld. Hun woning verkeert daardoor al twee maanden in dezelfde staat als vlak na de windhoos.

Verzekerraar Allianz Direct wil alleen schriftelijk reageren. Ze laten weten ernaar te streven schades snel en zorgvuldig af te handelen. Volgens de verzekeraar heeft de beoordeling in dit geval langer geduurd dan gebruikelijk. Dat komt volgens de verzekeraar door de uitzonderlijk hoge instroom van storm en hagelschades in dezelfde periode en de complexiteit van een gedeelde schade tussen verhuurder en huurder.

De verzekeraar zegt het ongemak voor het echtpaar te begrijpen en de vertraging te betreuren. Volgens Allianz Direct is de schade inmiddels beoordeeld en wordt de afhandeling voortgezet.