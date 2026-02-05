Volg Hart van Nederland
Basejumper springt van flat in Utrecht terwijl studenten toekijken

Wonen

Vandaag, 07:48 - Update: 4 uur geleden

Bewoners van een studentenflat in Utrecht keken vorige week vol ongeloof toe toen er 's avonds ineens een basejumper van het gebouw sprong. Bewoner Kyan Ghotadzadeh stond op de zesde verdieping en zag het met eigen ogen gebeuren.

Op meerdere verdiepingen kwamen studenten naar buiten om te kijken. In eerste instantie werd nog rekening gehouden met een wanhoopsdaad, maar na het zien van de helm en parachute waren die zorgen al snel weg. Kyan filmde de sprong; de beelden gaan inmiddels rond op sociale media. "Ik vond het heel gaaf, maar ook wel heel spannend", zegt de student.

De sprong en het verhaal van de flatbewoners zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

