Tientallen claims ingediend bij Limburgs mijnschadeloket

Bij het digitale loket dat claims afhandelt van Limburgers met mijnbouwschade aan hun huis zijn een dag na de openstelling in totaal 86 aanvragen binnengekomen. Maandag opende de schaderegeling voor de eerste groep huizenbezitters. Dat gebeurt per postcodegebied in de voormalige mijnstreek, een gebied tussen grofweg Sittard en Kerkrade.

Meer dan 80.000 Limburgers kregen eerder een brief met de oproep mogelijke mijnbouwschade te melden bij het Instituut voor Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML), dat de claims behandelt. Op 2 januari opent een fysiek loket in Heerlen.

Het kabinet heeft ruim 70 miljoen euro uitgetrokken om het I3ML de komende jaren verder op te zetten en schadeclaims af te handelen. Eerder werd geschat dat zeker 10.000 huizen in de regio beschadigd zijn door bodembewegingen en het vollopen van de mijngangen met water.