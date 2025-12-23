Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen claims ingediend bij Limburgs mijnschadeloket

Tientallen claims ingediend bij Limburgs mijnschadeloket

Wonen

Vandaag, 12:45

Link gekopieerd

Bij het digitale loket dat claims afhandelt van Limburgers met mijnbouwschade aan hun huis zijn een dag na de openstelling in totaal 86 aanvragen binnengekomen. Maandag opende de schaderegeling voor de eerste groep huizenbezitters. Dat gebeurt per postcodegebied in de voormalige mijnstreek, een gebied tussen grofweg Sittard en Kerkrade.

Meer dan 80.000 Limburgers kregen eerder een brief met de oproep mogelijke mijnbouwschade te melden bij het Instituut voor Mens, Milieu en Mijnbouw Limburg (I3ML), dat de claims behandelt. Op 2 januari opent een fysiek loket in Heerlen.

Het kabinet heeft ruim 70 miljoen euro uitgetrokken om het I3ML de komende jaren verder op te zetten en schadeclaims af te handelen. Eerder werd geschat dat zeker 10.000 huizen in de regio beschadigd zijn door bodembewegingen en het vollopen van de mijngangen met water.

Door ANP

Lees ook

Na tientallen jaren lijkt er oplossing voor slachtoffers van gevolgen Limburgse mijnbouw
Na tientallen jaren lijkt er oplossing voor slachtoffers van gevolgen Limburgse mijnbouw

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.