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Jongeren in Oldeberkoop wachten op huis, spanningen lopen op

Wonen

Gisteren, 23:05

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In het Friese Oldeberkoop lopen de spanningen rond een nieuwe woonwijk hoog op. Een ouder echtpaar probeert de bouw van tien starterswoningen via juridische procedures tegen te houden, waardoor tien jongeren al maanden in onzekerheid zitten. Afgelopen weekend werden de ramen van de woning van het echtpaar ingegooid en werd hun auto vernield. De burgemeester vreest dat de onrust verder oploopt.

De jongeren willen met het bouwproject de kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Maar zolang er onzekerheid is over de juridische procedure, krijgen ze volgens initiatiefnemer Sylvan Boonstra hun hypotheek niet rond. De jongeren hebben ieder al 10.000 euro betaald, maar kunnen voorlopig niet beginnen met bouwen.

Onrust neemt toe

De frustratie in het dorp neemt ondertussen toe. Burgemeester Jack Werkman probeert de betrokken partijen met elkaar in gesprek te brengen. Tegelijkertijd veroordeelt Boonstra de vernielingen aan de woning en auto van het echtpaar. Hij weet niet wie er achter de vernielingen zit.

Door Redactie Hart van Nederland
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