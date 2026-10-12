Chaos alom: Jan deelt huisnummer met tientallen buren

Een bijzondere situatie in Soest, waar inwoner Jan Paauw zijn huisnummer met tientallen buren deelt. Jan woont op nummer 20, maar tientallen anderen wonen ook op dat nummer. Althans, op 20a, 20b, 20c, enzovoort. Dat klinkt hilarisch, maar het levert ook de nodige problemen op zo horen we Jan vertellen bij de 538 Ochtendshow.

De vele toevoegingen bij het huisnummer zorgt voor de nodige chaos. Zo worden er vaak pakketjes geleverd aan de deur van Jan die niet voor hem zijn, maar voor één van de vele buren die ook op nummer 20 wonen. Maar ook grotere bestellingen leidden tot hectiek.

Zo werd er in de tijd dat er nieuwe nummers bijkwamen regelmatig aangebeld bij Jan met mededelingen als "de nieuwe keuken is gearriveerd" en "we komen de vloer leggen".

'Staat de koffie al klaar?'

Ook bij een recente promotie dag voor de nieuwe woningen ging het mis voor Jan. De ontwikkelaar van de woningen had opgeroepen om naar nummer 20 te komen, waarna mensen op de stoep kwamen te staan bij Jan. Gekscherend werd er al aan Jan gevraagd of "de koffie al klaarstond." Tot overmaat van ramp denkt de gemeente Soest eraan om nog eens 32 adressen extra toe te voegen in de straat van Jan.

Volgens Jan is het al te laat om ervoor te zorgen dat er toch een nieuwe straatnaam komt. De projectontwikkelaar heeft al enkele huizen verkocht op dit adres en indien er een nieuwe straatnaam komt, dan moet de aankoopakte weer worden gewijzigd. Dit is kostbaar en kost veel tijd.

Het hele gesprek met de onfortuinlijke Jan zie je in de video bovenaan dit artikel.