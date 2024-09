Plantjes verboden in ooit zo kleurrijke galerijflat: 'Net een gevangenis'

Bewoners van een appartementencomplex in Leidschenveen zouden graag de bloemetjes buiten zetten, maar de woningcorporatie Vidomes steekt daar tegenwoordig een stokje voor. Door strengere regels zijn plantenbakken op de voorheen zo kleurrijke galerijen nu verboden. Tot groot verdriet van de mensen die er leven.

Kleur is ver te zoeken op de minimaal ingerichte galerij van het Schelpenhof. Henk, voorzitter van de bewonerscommissie, kijkt beteuterd naar de nieuwe look. "Het is helemaal kaal", concludeert hij. "Er hangt geen plaatje, niks meer. Te gek voor woorden."

"Nu alles weg is, lijkt het hier net de gangen van het Oranjehotel, de gevangenis in Scheveningen", vult bewoner Ben Akerboom aan. "We hebben onze witte huisnummertjes nog, dat zijn onze celnummers. Ik vind het heel triest."

Strengere regels

Woningcorporatie Vidomes laat in een schriftelijke reactie weten dat alle spullen weg moeten die in openbare ruimtes van hun complexen staan. Daar vallen ook de plantenbakken op de galerijen van de Schelpenhof onder. "Vanaf 1 januari 2024 gelden er strengere landelijke regels voor de brandveiligheid, en moeten alle vluchtwegen in woongebouwen vrij zijn. Vidomes trekt hierin voor al haar woongebouwen één lijn."

Wel geeft de woningcorporatie aan mee te willen denken met de bewoners, bijvoorbeeld met een muurschildering of fotobehang, of plantjes op een andere plek.