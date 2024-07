Overheidssteun behoedde half miljoen huishoudens voor energiearmoede

Een half miljoen Nederlanders zou vorig jaar in de problemen zijn gekomen door de hoge energieprijzen als de overheid niks had gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. De overheid sprong bij met het invoeren een prijsplafond en energietoeslag. Dat heeft mensen in sommige gevallen geholpen om de rekeningen te kunnen betalen.

Vorig jaar, toen de energieprijzen aanvankelijk nog verder opliepen, was het effect van het prijsplafond en de energietoeslag het duidelijkst zichtbaar. Zonder die steun zou 10,7 procent van de huishoudens 'energiearm' zijn geweest, nu was dat naar schatting 4,8 procent. In 2019 was de energiearmoede nog 8,6 procent.

Van energiearmoede is sprake als huishoudens met een laag inkomen relatief veel geld kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Ook huishoudens met slecht geïsoleerde woningen vallen hieronder. De energiearmoede nam sinds 2019 af door een stijging van de inkomens en betere isolatie van woningen.

Maatregelen ten einde

Sinds begin vorig jaar zijn de energieprijzen flink gedaald, maar inmiddels zijn ook de steunmaatregelen vanuit de overheid ten einde. Wat dit betekent voor de energiearmoede dit jaar, is ook voor TNO-onderzoeker Peter Mulder nog gissen. "Ik zou gokken dat het weer iets toeneemt ten opzichte van vorig jaar, maar nog lager ligt dan in 2019. Maar dat weten we echt niet."

