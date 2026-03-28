Open Huizen Dag trekt meer bezoekers dan vorige keer

Wonen

Vandaag, 17:19

Ongeveer 52.000 mensen hebben zaterdag een koopwoning bezichtigd tijdens de Open Huizen Dag van makelaarsorganisatie NVM. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in oktober. Toen bekeken 45.000 mensen een huis.

De deelnemers brachten een bezoek aan ongeveer 8900 woningen die opengesteld waren voor de kijkdag. Daarmee deed 18 procent van de woningen die via Funda beschikbaar zijn mee aan de openhuizendag. Een jaar geleden, bij de vorige voorjaarseditie, ging het om 42.000 kijkers en 6100 te koop staande woningen.

"Zowel het aantal deelnemers als bezoekers zit daarmee stevig in de lift", aldus Benedikte Zijlstra, makelaar en bestuurslid van NVM-Wonen. Zij ziet meer aanbod, maar de markt blijft stevig geprijsd, vooral in en rond de Randstad.

Grote steden

Wat betreft deelnemende woningen lopen de grote steden voorop. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voeren de lijst aan, mede door de verkoop van voormalige huurwoningen. Gevolgd door steden als Eindhoven, Arnhem en Enschede. Bij de woningen ging het om ruim 6000 woonhuizen en bijna 2900 appartementen.

IJsselstein is ook populair op Funda, zoals je ziet in onderstaande video:

IJsselstein is het meest populaire stadje op Funda

Van alle deelnemende woningen is de gemiddelde vraagprijs 617.000 euro. In de meeste grote steden liggen de prijzen tussen ongeveer 550.000 en 650.000 euro. Amsterdam is een duidelijke uitschieter omhoog met een gemiddelde vraagprijs van 800.000 euro. Er waren 667 deelnemende woningen met een vraagprijs van boven een miljoen euro. Steden buiten de Randstad, zoals Enschede, bieden volgens de NVM nog "relatief betaalbare alternatieven".

Al met al kregen de deelnemende woningen gemiddeld 5,8 bezoekers langs. Dat is iets meer dan de 5,3 tijdens de editie in oktober, maar die was toen ook erg herfstachtig. De volgende NVM Open Huizen Dag is op zaterdag 3 oktober 2026.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

