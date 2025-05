Bewoners Marken zitten zonder gas door lekkage na werkzaamheden

Een heel schiereiland zit zonder gas. De bewoners van Marken zitten zonder gas. Door graafwerkzaamheden is de hoofdgasleiding op de dijk N518 geraakt, waardoor een lekkage is ontstaan. Nutsbedrijf Liander heeft het gas afgesloten, meldt de veiligheidsregio.

Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland duren de herstelwerkzaamheden waarschijnlijk tot 21.00 uur.

Er zijn geen berichten over gewonden of slachtoffers. Volgens de veiligheidsregio waait de wind richting open water en houdt de brandweer met metingen de situatie in de gaten. Hulpdiensten zijn aanwezig om het incident verder te behandelen.

Door het incident is de Kruisbaakweg N518 gestremd. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen.

