Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Huizen zakken weg na verbouwing in Amsterdam: 'Kan m'n hand in kier steken'

Wonen

Vandaag, 21:21

Link gekopieerd

In de Schollenbrugstraat in Amsterdam-Oost verzakken meerdere woningen en bergingen. Bewoners zien al maanden scheuren in muren en vloeren die scheef zijn komen te liggen. Volgens hen is de schade ontstaan na bouwactiviteiten in de binnentuin achter de huizen.

Achter de straat wordt een oude garage verbouwd tot kantoorruimte, met onder meer sport- en filmvoorzieningen. Tijdens graafwerkzaamheden zou de grond onder de fundering van de woningen zijn weggezakt, met verzakkingen tot gevolg. Vooral aan de achterkant van de huizen is de schade groot.

In bergingen en werkruimtes zijn brede scheuren zichtbaar en vloeren hellen. Sommige bewoners kunnen hun ruimtes deels niet meer gebruiken door de verzakking. Volgens bewoners wordt de schade snel erger. Ies Biekart vertelt tegen Hart van Nederland dat hij zijn hand al in de kieren kan steken. "Er zijn allemaal stukken uit de muur gevallen. Het is nu al veel erger dan twee weken geleden."

Reactie opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Cocon, opdrachtgever van de verbouwing, bevestigt in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland dat er klachten zijn binnengekomen van vier bewoners van benedenwoningen aan de achterzijde van het gebouw. Volgens Cocon is de schade gemeld bij de verzekeraars en zijn er schade-experts ingeschakeld om de oorzaak en omvang te onderzoeken. Ook bewoners hebben zelf experts laten meekijken.

Zolang het onderzoek loopt, spreekt Cocon van een verzekeringskwestie en zegt het bedrijf de afhandeling te volgen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'12,5 miljard nodig voor aanpak slechte funderingen'
'12,5 miljard nodig voor aanpak slechte funderingen'
Gouwenaars zijn verzakkingen meer dan zat: 'Auto's rollen hier weg zonder de handrem'
Gouwenaars zijn verzakkingen meer dan zat: 'Auto's rollen hier weg zonder de handrem'
Drama voor familie Weiler: net gekocht huis blijkt overgeschilderde bouwval
Drama voor familie Weiler: net gekocht huis blijkt overgeschilderde bouwval

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.