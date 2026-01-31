Huizen zakken weg na verbouwing in Amsterdam: 'Kan m'n hand in kier steken'

In de Schollenbrugstraat in Amsterdam-Oost verzakken meerdere woningen en bergingen. Bewoners zien al maanden scheuren in muren en vloeren die scheef zijn komen te liggen. Volgens hen is de schade ontstaan na bouwactiviteiten in de binnentuin achter de huizen.

Achter de straat wordt een oude garage verbouwd tot kantoorruimte, met onder meer sport- en filmvoorzieningen. Tijdens graafwerkzaamheden zou de grond onder de fundering van de woningen zijn weggezakt, met verzakkingen tot gevolg. Vooral aan de achterkant van de huizen is de schade groot.

In bergingen en werkruimtes zijn brede scheuren zichtbaar en vloeren hellen. Sommige bewoners kunnen hun ruimtes deels niet meer gebruiken door de verzakking. Volgens bewoners wordt de schade snel erger. Ies Biekart vertelt tegen Hart van Nederland dat hij zijn hand al in de kieren kan steken. "Er zijn allemaal stukken uit de muur gevallen. Het is nu al veel erger dan twee weken geleden."

Reactie opdrachtgever

Vastgoedbedrijf Cocon, opdrachtgever van de verbouwing, bevestigt in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland dat er klachten zijn binnengekomen van vier bewoners van benedenwoningen aan de achterzijde van het gebouw. Volgens Cocon is de schade gemeld bij de verzekeraars en zijn er schade-experts ingeschakeld om de oorzaak en omvang te onderzoeken. Ook bewoners hebben zelf experts laten meekijken.

Zolang het onderzoek loopt, spreekt Cocon van een verzekeringskwestie en zegt het bedrijf de afhandeling te volgen.