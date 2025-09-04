Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Station Lelystad en het gebouw van Centraal Beheer: dit worden de 15 nieuwe rijksmonumenten

Wonen

Gisteren, 19:30

Link gekopieerd

Grachtenpanden, kerken uit een ver verleden, historische boerderijen en molens. Dat dat Rijksmonumenten zijn geworden - zodat ze zo goed mogelijk beschermd kunnen worden voor toekomstige generaties - is logisch. Maar ook steeds meer recente gebouwen komen nu in aanmerking voor de titel. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft vijftien nieuwe, bijzondere gebouwen geselecteerd.

Onder de geselecteerden bijvoorbeeld het station in Lelystad en het Apeldoornse gebouw van Centraal Beheer. Wat maakt deze gebouwen monumentwaardig? Horen zulke 'nieuwe' gebouwen wel bij het cultureel erfgoed? "Ze zijn allemaal uniek in hun soort. Nu beschermen is noodzakelijk, de waardering komt vaak pas later", aldus Susan Lammers, algemeen directeur van de RCE, over de nieuwe rijksmonumenten.

Het gaat om gebouwen die toonbeelden zijn van de Post 65-periode (1965 tot 1990). Als de eigenaren geen bewaren indienen, zijn dat binnen een halfjaar echte rijksmonumenten.

Dit zijn de nieuwe rijksmonumenten:

  • Ecokathedraal, Mildam (1965)

  • Rodahal, Kerkrade (1966)

  • Watertoren ‘De witte bollen’ Eindhoven (1970)

  • Broken circle/ Spiral hill, Emmen (1971)

  • Gebouw Elektrotechniek, Delft (1972)

  • Centraal Beheer, Apeldoorn (1972)

  • Stadhuis, Terneuzen (1972)

  • Kasbah, Hengelo (1973)

  • Eemsmondgebouw, Delfzijl (1973)

  • Yunus Emre Moskee, Almelo (1974)

  • Blauwe Golven, Arnhem (1977)

  • Emmauskerk, Nieuwegein (1977)

  • Hubertushuis (Moederhuis), Amsterdam (1981)

  • De Musketon, Utrecht (1984)

  • Station Lelystad Centrum (1988)

Lees ook

Burgemeester Zaltbommel stapt op om dubbelglas in zijn monument
Burgemeester Zaltbommel stapt op om dubbelglas in zijn monument
Kopen kunnen we toch niet, maar binnenkijken op Funda wel: herenhuis van 13 miljoen euro te koop
Kopen kunnen we toch niet, maar binnenkijken op Funda wel: herenhuis van 13 miljoen euro te koop
Einde in zicht voor de kerk in Graauw: niemand wil het kopen
Einde in zicht voor de kerk in Graauw: niemand wil het kopen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.