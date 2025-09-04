Station Lelystad en het gebouw van Centraal Beheer: dit worden de 15 nieuwe rijksmonumenten

Grachtenpanden, kerken uit een ver verleden, historische boerderijen en molens. Dat dat Rijksmonumenten zijn geworden - zodat ze zo goed mogelijk beschermd kunnen worden voor toekomstige generaties - is logisch. Maar ook steeds meer recente gebouwen komen nu in aanmerking voor de titel. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft vijftien nieuwe, bijzondere gebouwen geselecteerd.

Onder de geselecteerden bijvoorbeeld het station in Lelystad en het Apeldoornse gebouw van Centraal Beheer. Wat maakt deze gebouwen monumentwaardig? Horen zulke 'nieuwe' gebouwen wel bij het cultureel erfgoed? "Ze zijn allemaal uniek in hun soort. Nu beschermen is noodzakelijk, de waardering komt vaak pas later", aldus Susan Lammers, algemeen directeur van de RCE, over de nieuwe rijksmonumenten.

Het gaat om gebouwen die toonbeelden zijn van de Post 65-periode (1965 tot 1990). Als de eigenaren geen bewaren indienen, zijn dat binnen een halfjaar echte rijksmonumenten.

Dit zijn de nieuwe rijksmonumenten: