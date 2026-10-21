Gasgeld redt Groningse pronkboerderijen: 'Eindelijk komt er iets terug'

Jarenlang werd erover gesproken, nu is de kogel eindelijk door de kerk. Met geld uit het Nationaal Programma Groningen krijgen de 'huilende bruiden', de karakteristieke Oldambtster boerderijen, mogelijk een nieuwe toekomst. Na jaren van voorbereiding is het fonds officieel van start gegaan. Het nieuwe fonds moet voorkomen dat beeldbepalende panden leeg komen te staan of in verval raken.

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Volgens initiatiefnemer Peter Prak is de start van het fonds een bijzonder moment. Jarenlang zette hij zich in voor een regeling om de enorme boerderijen te behouden. "Er is ontzettend veel geld verdiend aan het Groningse aardgas. Eindelijk gaat een deel daarvan direct terug naar de provincie", vertelt hij. Dat geld is volgens hem hard nodig, want veel van de monumentale panden zijn simpelweg te groot geworden voor één eigenaar. "Sommige boerderijen zijn twintig meter breed en honderd meter lang. Dat onderhoud kun je bijna niet meer opbrengen."

Woningen in de oude boerderij

Met het fonds hopen de initiatiefnemers vijf tot zes boerderijen een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld als woningen of horecalocatie. "Vroeger woonden hier de rijkste boeren van Groningen", vertelt Prak, "Maar tegenwoordig staat een deel van die gebouwen leeg. We voelen de plicht om ze voor toekomstige generaties te behouden."

Een van de eerste projecten is de voormalige graanboerderij van Jean Mekelenkamp. Hij wil het pand ombouwen tot elf woningen. "De boerderij mag niet verdwijnen", zegt hij. "We onderhouden het gebouw goed, maar dat kost veel geld. Dankzij deze regeling kunnen we er iets moois van maken."

Volgens Mekelenkamp levert het plan ook een bijdrage aan de woningmarkt. "Veel ouderen willen kleiner wonen, maar kunnen dat nu niet. Als zij hier terecht kunnen, komen er weer gezinswoningen vrij." Als de plannen worden goedgekeurd, kunnen de eerste projecten volgend jaar van start gaan.