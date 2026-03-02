Hotel vangt jarenlang kwetsbare mensen op, gemeente zet er streep door

Kwetsbare bewoners van Hotel de Boer in het Groningse Foxhol moeten voor 10 april vertrekken. Doen zij dat niet, dan krijgt eigenaar Robert Jan Bier een dwangsom van 15.000 euro per week opgelegd, met een maximum van 60.000 euro. De gemeente Midden-Groningen heeft besloten niet langer toe te staan dat er mensen permanent in het pand wonen.

Bier kocht het hotel acht jaar geleden en verhuurt sindsdien kamers aan mensen die nergens anders terechtkunnen. De gemeente verwees deze groep door naar Roberts hotel als tijdelijke opvang. "Enkele jaren geleden is echter besloten om hiervan af te zien", laat de gemeente weten aan Hart van Nederland.

Voldoet niet aan de wooneisen

Volgens de gemeente voldoet het pand niet meer aan de wooneisen. "Mocht er daadwerkelijk iets niet in orde zijn, dan sta ik open voor kritiek en verbetering. Tot nu toe blijft concrete feedback echter uit. In plaats daarvan lijkt het erop dat er voortdurend wordt gezocht naar manieren om ons aan te pakken, terwijl er weinig oog is voor de mensen die hier wonen", reageert Robert Jan daarop.

Robert Jan is boos en maakt zich zorgen om zijn huurders. Volgens hem is er geen alternatief geregeld voor de bewoners, die volgens hem vaak geen netwerk hebben om op terug te vallen. "Ondertussen leven de bewoners in grote onzekerheid; sommigen liggen 's nachts wakker bij de gedachte dat ze hun woonplek kunnen verliezen."