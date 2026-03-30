Tientallen bewoners Harderwijk halsoverkop op zoek naar nieuwe woning

Bewoners zijn woedend over de situatie in De Oude Bieb in Harderwijk en vrezen binnen twee maanden hun huis kwijt te raken. Een deel van hen moet uiterlijk 31 mei vertrekken, omdat hun huurcontract niet wordt verlengd.

Veel bewoners zijn al langer boos op de verhuurder, omdat ze honderden euro's per maand te veel huur zouden betalen en hun woning later kregen dan afgesproken. Ook hebben zij geen idee wie er precies achter het complex zit en wie de daadwerkelijke eigenaar is.

Pijnlijke situatie

Voor tien tot vijftien huishoudens betekent dit dat zij nu halsoverkop op zoek moeten naar nieuwe woonruimte in de toch al krappe woningmarkt. De gemeente Harderwijk leeft mee met de bewoners en noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat er al zoveel onrust was rond het complex. Tegelijk benadrukt de gemeente dat zij weinig kan doen tegen de huisuitzetting.