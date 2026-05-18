Stichting voor arme mensen in Arnhem moet van gemeente weg uit pand: 'We gaan niet'

Gisteren, 16:47

De Arnhemse stichting Ecovrede, die al zestien jaar mensen in nood helpt, dreigt haar locatie kwijt te raken. De gemeente wil namelijk beginnen met woningbouw op die plek. De stichting laat het er echter niet bij zitten: ze zijn niet van plan te vertrekken tot ze een nieuw pand hebben. Ondertussen sluit de gemeente juridische stappen niet uit.

Vrijwilligers van Ecovrede helpen wekelijks tientallen Arnhemmers met voedsel, kleding, spullen en hulp bij brieven en administratie. De stichting had het pand aan de Middachtensingel uiterlijk 1 mei moeten verlaten, maarvolgens de organisatie is er na jaren zoeken nog steeds geen alternatief onderkomen gevonden.

Werk onder druk

Volgens Ecovrede zorgt de voortdurende onzekerheid ervoor dat het werk onder druk staat. De gemeente Arnhem erkent dat Ecovrede belangrijk werk doet, maar volgens het stadsbestuur loopt de zoektocht naar een geschikte locatie vast op geld en ruimte. Volgens de gemeente zijn de afgelopen jaren meer dan twintig locaties onderzocht, maar bleek geen daarvan haalbaar binnen de beschikbare budgetten.

