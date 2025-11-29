Almere bestaat 50 jaar: zo woonden de eerste bewoners in 1976

Almere viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. In Almere Haven, waar in 1976 de allereerste woning werd betrokken, is nu een bijzondere museumwoning ingericht. Het zogeheten Huis van Haven neemt bezoekers mee terug naar de jaren '70, de tijd waarin Wim en Henda Huisman als jonge pioniers hun avontuur begonnen.

Voor het jubileum is een woning tijdelijk omgebouwd tot museum. Het huis werd gebouwd in 1976 en en Wim en Henda Huisman waren de eerste bewoners, samen met zo'n 25 andere pioniers. Nu, vijftig jaar later, blikken ze terug op hun beginjaren in het nieuwe Almere.

Pioniersgevoel van toen

"We herkennen de buitenkant nog wel," vertelt Wim, "maar binnen is het nu ingericht in jaren '70-stijl. Dat is anders dan hoe wij het hadden." Wim en Henda waren 24 en 21 jaar oud toen ze hun nieuwe woning in het nog prille Almere betrokken. Ze woonden eerst in een flat in Amsterdam, maar wilden meer ruimte voor hun gezin. Toen Wim een telefoontje kreeg met de vraag of hij interesse had in een woning in Almere, zei hij direct ja, zonder Henda te raadplegen. "Ik dacht: laat maar komen! Ik had geen idee hoe Almere eruitzag."

Uiteindelijk woonden ze zestien jaar in Almere. "We waren snel tevreden", zegt Henda, al herinnert ze zich nog één praktisch probleem: "Er zaten geen laadjes in de keuken. Alsof de architect nog nooit met een huisvrouw had gesproken." Tegenwoordig woont het stel in Ede. "Almere is te hectisch geworden", vinden ze.

Toch leeft hun verhaal voort in het Huis van Haven, waar bezoekers gratis kunnen ervaren hoe het begon: een sobere, praktische woning vol pioniersverhalen.