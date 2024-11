Dit stadje is het meest populair op Funda: 'Het is hier super gezellig'

Als je van plan bent om een huis te kopen, kom je al snel terecht op de website van Funda. De huizensite heeft uitgezocht op welke plaats de meeste mensen zoeken. En dat is niet op onze hoofdstad...

Maar op de stad IJsselstein in Utrecht. Die stad blijft een van de meest gewilde plaatsen voor woningzoekers, zelfs zonder veel nieuwbouw. In oktober alleen al werd ruim 400.000 keer gezocht naar een huis in IJsselstein. Ook in het overzicht van de eerste negen maanden van 2024 prijkt IJsselstein bovenaan.

" Absoluut gezien liggen de cijfers natuurlijk hoger in grote steden als Amsterdam en Utrecht, simpelweg omdat daar meer huizen te koop staan”, legt Claire Verhagen van Funda uit aan het AD. “Maar per huis is de ‘klikdichtheid’ toch echt het hoogst in IJsselstein. IJsselstein heeft het meeste aantal views per woning en is daardoor het meest populair op Funda."

Wat maakt dit stadje zo aantrekkelijk?

Degenen die zo gelukkig zijn er te mogen wonen snappen die populariteit wel, vertellen ze tegen Hart van Nederland. "Het is super gezellig en er is veel horeca. In de avonden en weekenden is het er super druk", zegt een bewoner. "Het is een rustige stad en het ligt dichtbij de grote stad Utrecht", zegt een ander. "De mensen zijn heel aardig hier", aldus een voorbijganger. "Omdat ik uit het buitenland kom, dacht ik: hoe ga ik hier wonen? Maar iedereen is heel aardig."