Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
AI-foto's misleiden kopers op Funda: 'Grens overschreden'

AI-foto's misleiden kopers op Funda: 'Grens overschreden'

Wonen

Vandaag, 10:34 - Update: 44 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de foto's zie je een charmant ingericht appartement, maar in werkelijkheid staat het hele huis leeg. Dit gebeurt steeds vaker. Funda staat vol met AI-foto's die geen recht doen aan de werkelijkheid, blijkt uit onderzoek van het AD.

Makelaars hebben kunstmatige intelligentie helemaal ontdekt. Door het gebruik van AI kunnen leegstaande woningen ingericht worden, maar ook tuinen of kamers er opeens vierkante meters bijkrijgen. Op het eerste gezicht super handig, maar in werkelijkheid is het erg misleidend.

Zijn Nederlanders bang voor AI? Dat is te zien in onderstaande video:

Kunstmatige intelligentie? Nederland is wel op zijn hoede...
1:13

Kunstmatige intelligentie? Nederland is wel op zijn hoede...

'Grens overschreven'

Funda hanteert regels voor het gebruik van AI. Er mag AI gebruikt worden, mits de werkelijkheid niet wordt veranderd. Jarno Duursma, AI-expert, zegt tegen het AD dat hij vindt dat de grens van Funda wordt overschreden door de makelaars. "AI-foto's schaden de geloofwaardigheid van zowel Funda als de gehele woningbranche".

Verder laten makelaars zelf weten dat zij de kopers niet willen misleiden, maar enkel de potentie van een leegstaande woning inzichtelijk maken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Grote zorgen om snelle opkomst kunstmatige intelligentie: 'Gaat veel te snel'
Grote zorgen om snelle opkomst kunstmatige intelligentie: 'Gaat veel te snel'
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt
Onschuldige familiefoto op social? Pas op dat je kind niet in AI-porno belandt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.