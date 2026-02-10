AI-foto's misleiden kopers op Funda: 'Grens overschreden'

Op de foto's zie je een charmant ingericht appartement, maar in werkelijkheid staat het hele huis leeg. Dit gebeurt steeds vaker. Funda staat vol met AI-foto's die geen recht doen aan de werkelijkheid, blijkt uit onderzoek van het AD.

Makelaars hebben kunstmatige intelligentie helemaal ontdekt. Door het gebruik van AI kunnen leegstaande woningen ingericht worden, maar ook tuinen of kamers er opeens vierkante meters bijkrijgen. Op het eerste gezicht super handig, maar in werkelijkheid is het erg misleidend.

Zijn Nederlanders bang voor AI? Dat is te zien in onderstaande video:

1:13 Kunstmatige intelligentie? Nederland is wel op zijn hoede...

'Grens overschreven'

Funda hanteert regels voor het gebruik van AI. Er mag AI gebruikt worden, mits de werkelijkheid niet wordt veranderd. Jarno Duursma, AI-expert, zegt tegen het AD dat hij vindt dat de grens van Funda wordt overschreden door de makelaars. "AI-foto's schaden de geloofwaardigheid van zowel Funda als de gehele woningbranche".

Verder laten makelaars zelf weten dat zij de kopers niet willen misleiden, maar enkel de potentie van een leegstaande woning inzichtelijk maken.