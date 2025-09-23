Haagse traiteur mag geen wijn meer verkopen: 'Ondernemertje pesten'

Al bijna dertig jaar runt de Franse traiteur Rodolphe Zerdoun zijn zaak Le Gone aan het chique Noordeinde in Den Haag. Met tafels vol Franse delicatessen en wijn bracht hij een stukje Lyon naar de stad. Tot vorig jaar konden klanten die wijn ook mee naar huis nemen, maar sinds een controle mag dat niet meer. "Dit voelt als ondernemertje pesten. Mijn vaste klanten snappen er niets van", zegt Rodolphe.

“Binnen drinken mag nog, maar de fles wijn verkopen en meegeven niet. Klanten komen speciaal voor een glaasje bij hun lunch, en als dat glaasje smaakt, konden ze een hele fles meenemen. Nu dat niet meer kan, moet ik de klant naar de leverancier doorsturen. Niet commercieel, maar ik hou van mijn klanten", zegt hij.

Het verschil is voelbaar: de beperking kost hem jaarlijks zo'n 15.000 euro, een bedrag dat hij hard nodig heeft om zijn coronaschulden af te lossen. Maar voor Rodolphe gaat het om meer dan omzet: "Het is een stukje Franse traditie, een gevoel van gastvrijheid."

"Denken in oplossingen"

Raadslid Ralf Sluijs van de partij Hart voor Den Haag begrijpt de frustratie: "Voor kleine ondernemers kan dit het verschil tussen winst en verlies zijn. Het gaat om ondernemerschap en creativiteit. De gemeente zou meer moeten denken in oplossingen, niet in belemmeringen."

De gemeente Den Haag laat weten: "In mei 2024 heeft er een controle plaatsgevonden, omdat de alcoholwetgeving zeer streng is. Tijdens die controle kwam aan het licht dat alcohol als slijter werd verkocht. Sinds de eerste waarschuwing is dit echter niet meer geconstateerd, de ondernemer heeft zich aan de regels gehouden." De gemeente zegt wel contact te zullen opnemen met de ondernemer.