Terras op verkeerde tegel kost Haagse café-eigenaar Gerard duizenden euro’s

De Haagse café-eigenaar Gerard Blokpol is er helemaal klaar mee. Sinds de herindeling van de stoep 2 jaar geleden ontvangt hij naar eigen zeggen de ene boete na de andere. De reden voor de prenten? Volgens de gemeente Den Haag staat het terras van Gerards café regelmatig op de stoep en op de blindengeleidestrook die vlak voor het café loopt. Omdat Gerard weigert de boetes te betalen, is het totaalbedrag inmiddels opgelopen tot 27.000 euro. Aan betalen denkt hij echter niet. "Ze halen het bloed onder mijn nagels vandaan", zegt hij.

Blokpol, die al jaren café Locus aan de Theresiastraat runt, zegt dat hij niets verkeerd doet. Als gasten een stoel of tafel iets verschuiven en die net op de witte tegels van de geleidestrook belandt, volgt er volgens hem al een boete van honderden euro’s. "Ik ga niet de hele dag controleren of iedereen die tafels netjes laat staan", zegt hij.

De caféhouder weigert de boetes te betalen. Hij vindt de situatie onredelijk en zegt dat hij nog nooit heeft gezien dat slechtzienden last hebben van zijn terras.

'Ondernemertje pesten'

Handhavers blijven ondertussen controles uitvoeren op het pleintje waar het café zit. Gerard kan rekenen op steun van vaste klanten en van de partij Hart voor Den Haag. Volgens raadslid Martinez van Andel is het een typisch geval van "ondernemertje pesten".

In de video hierboven vertelt Gerard waar hij tegenaan loopt in zijn strijd tegen de gemeente.