Werken en tegelijkertijd op vakantie zijn: meer Nederlanders zien 'workation' zitten

In je rechterhand je computermuis en in je linkerhand een cocktail. Het kunnen combineren van werk en vakantie is voor veel Nederlanders een steeds belangrijkere arbeidsvoorwaarde. Dat meldt De Telegraaf op basis van onderzoek van vacaturesite Indeed. Een deel van de werknemers laat zich niet tegenhouden en geeft toe wel eens stiekem op "workation" te gaan.

Werkgevers zijn minder enthousiast over werken vanaf een vakantieadres. HR-professionals die meededen aan het onderzoek geven aan dat zij bang zijn voor ongelijkheid onder werknemers.

Bovendien zou niet elke functie zich ervoor lenen om vanaf een andere locatie te worden uitgevoerd. Ook zijn HR-professionals bang dat werknemers vanaf hun vakantieadres minder productief zijn. In totaal zegt 8 procent van de werknemers dat een workation bij hen op het werk is toegestaan.

Stiekem op vakantie

Niet iedere werknemer wacht op de toestemming van zijn of haar baas. Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de werknemers wel eens stiekem op workation is gegaan.

Dat de mogelijkheid voor een workation belangrijker wordt, blijkt wel uit het feit dat 29 procent van de werknemers de mogelijkheid hiertoe laat meewegen in de keuze voor een nieuwe baan.