Werknemers durven minder snel van baan te wisselen door onzekere tijden

Werknemers in Nederland blijven steeds vaker trouw aan hun werkgever. Dat blijkt uit een peiling van werkgeversorganisatie AWVN onder ruim 150 grote bedrijven en organisaties. De tijd van massaal overstappen naar een nieuwe baan lijkt voorlopig voorbij.

Volgens AWVN zijn mensen in verschillende sectoren ‘honkvaster’ geworden. Economische onzekerheid is daarvoor de belangrijkste reden, onder meer door geopolitieke spanningen en onvoorspelbare handelsrelaties, zoals die zijn aangewakkerd door het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. "Door onzekere tijden hebben werknemers minder de neiging om risico's te nemen. Bij onzekerheid kiezen ze voor veiligheid", stelt een woordvoerder in de toelichting op het onderzoek.

Ook wijst AWVN erop dat veel mensen die wél wilden overstappen, dat inmiddels al gedaan hebben. Daarnaast spelen volgens de organisatie bedrijfssluitingen, vooral in de industrie, een rol in het veranderende gedrag van werknemers.

Personeelstekort

De krapte op de arbeidsmarkt neemt door deze ontwikkeling iets af, maar het probleem is zeker nog niet opgelost. Acht op de tien werkgevers zegt nog altijd met personeelstekorten te kampen. Vooral mbo’ers met werkervaring zijn gewild, net als mensen in de techniek, productie en ICT. Dat merken ze onder meer in de autobranche, te zien in bovenstaande video.

Hart van Nederland/ANP