Vuilnismannen niet alleen maar ophalers: nu ook adviseurs

De tijd van de noeste vuilnisman die met een flinke zwaai de vuilniszakken in de wagen gooit is al een tijdje voorbij. Maar nog steeds verandert er veel in het vak. Een vuilnisman is niet meer alleen een ophaler, maar ook een adviseur en sorteeranalist.

Met alle gescheiden afvalstromen en het recyclen komt er een heel nieuw takenpakket bij. Daarom moet het vak van vuilnisman een herwaardering krijgen, is het idee. En waar beter beginnen dan op een beroepsopleiding vol jonge studenten?

Dit is het begin van ons plan om te laten zien hoe belangrijk vuilnismannen zijn voor de klimaatdoelen. Woordvoerder afvalverwerkingsbedrijf

Afval scheiden en recyclen

Tien jaar geleden haalden vuilnismannen alleen vuilnis op en brachten dat naar de verbrandingsoven of vuilstort. Nu geven ze vaak advies over het goed scheiden van afval. Nederland wil in 2030 de helft minder afval produceren en in 2050 helemaal circulair zijn. Dit betekent dat alles wordt hergebruikt. De samenleving moet daarom meer weten over het scheiden van afval, is het plan.

Daarom geven vuilnismannen nu zelfs ook les over afvalscheiding. "Belangrijk", aldus manager Ronald Molenaar van een afvalverwerkingsbedrijf. "De eerste vraag van mensen is vaak of het niet allemaal op een grote hoop belandt. Zeker niet, want dat is kostentechnisch helemaal niet interessant."

Bij het ROC in Amsterdam wordt al laten zien hoe afval scheiden werkt. Ze gooien een vuilcontainer om en laten zien hoe je het afval goed sorteert. "Dit is het begin van ons plan om te laten zien hoe belangrijk vuilnismannen zijn voor de klimaatdoelen van Nederland", aldus een woordvoerder van een afvalverwerkingsbedrijf.