Vrouwen hebben succes: aantal Nederlandse uitvindsters neemt toe

Marie Curie, Rosalind Franklin en Gladys West. Valt er iets op aan die namen? Ze zijn alle drie vrouw, uitvindster én bovenal niet Nederlands. Maar dit lijstje kan binnenkort gaan veranderen, want het aantal vrouwelijke Nederlandse uitvinders zit in de lift!

Voor wie even een een kleine opfriscursus nodig heeft, dit zijn Marie, Rosalind en Gladys:

Marie Curie ontdekte de elementen polonium en radium (Beeld: AFP)

Rosalind Franklin, ontdekster van het DNA (Beeld: Wikipedia/MRC Laboratory of Molecular Biology)

Gladys West hielp het systeem voor GPS ontwikkelen (Beeld: Wikipedia/Adria Cadiz)

Het Europees Octrooi Bureau (EPO) heeft onderzocht hoeveel vrouwelijke uitvinders er in Nederland (en andere Europese landen) zijn. In tien jaar tijd is dat aantal toegenomen, van 11,7 procent nar 13,6 procent van het totaal aantal uitvinders. Wie zelf even - als een ware wetenschapper - in de cijfers wil duiken kan dat hier doen. Het onderzoek van het EPO staat onderaan de pagina en telt een flinke 143 pagina's.

Doorpakken

Het is natuurlijk goed nieuws dat het aantal Nederlandse uitvindsters toeneemt , maar het doorpakken is nog wel een probleem: want eenmaal iets uitgevonden beginnen nog erg weinig Nederlandse vrouwen met hun uitvinding een onderneming. Maar laat het maar aan Lilia Planjyan en Joëlle van den Brand over om hier verandering in aan te brengen.

Vijf jaar geleden bedachten ze techniek voor boeren, zodat die niet meer op het eigen gevoel af hoeven gaan maar gewoon kunnen uitgaan van data. Inmiddels staat er in Amsterdam een bedrijf, Agurotech, dat door de dames opgericht is. In een speciale ontwikkelruimte werken ze nu door aan de software en apparatuur. Ook is hun techniek al te zien bij bijvoorbeeld Riek Borst, een bollenteler in het Noord-Hollands Obdam. In zijn veld staat onder andere een bodemvorstsensor en een weerstation.

In bovenstaande video zie je hoe de uitvinding van Lilia en Joëlle werkt.